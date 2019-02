innaugurazione

Inaugurata nuova sede della Polizia Stradale di Buonfornello *FOTO*

Si è svolta oggi la cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali della Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2019 - 17:51:32 Letto 356 volte

Si è svolta oggi, alla presenza Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Prefetto Roberto Sgalla, la cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali della Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il Prefetto, il Questore e il Sindaco di Palermo, numerosi Dirigenti Scolastici, i Sindaci dei Comuni limitrofi ed autorità Civili, Ecclesiastiche e Militari, nonchè il Direttore del Servizio Polizia Stradale, Dottor Giovanni Busacca.

I nuovi locali, dopo il taglio del nastro, hanno ricevuto la benedizione da Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù assistito dal Cappellano della Polizia di Stato di Palermo, Don Massimiliano Purpura.

Le autorità sono state poi accolte presso la nuova aula multimediale dal Comandante del Compartimento Polizia Stradale Sicilia Occidentale, Dott. Lorenzo Ragona.

“Inaugurare locali come questi, significa per la Polizia Stradale guardare al futuro e migliorare i servizi per i cittadini anche in tema di mobilità sicura, rispettando le regole” ha affermato il Prefetto Sgalla e…”questo costituisce inoltre un segnale agli stessi operatori perché operare in ambienti belli e dignitosi migliora anche lo stato d’animo”. Il Dott.Sgalla ha poi sottolineato “il grande lavoro di formazione, educazione e sensibilizzazione nelle scuole svolto dalla Polizia Stradale” ed ha ricordato a questo proposito il progetto di educazione stradale “Icaro” che ha contribuito ha creare una coscienza di rispetto delle regole.

Il Questore di Palermo, Renato Cortese, ha voluto sottolineare “la grande professionalità delle donne e degli uomini della Polizia Stradale che si manifesta tutti i giorni pur in assenza di incidenti, ma anche per prevenirli”…ed ha aggiunto “siamo assolutamente contenti che oggi con questo presidio, fisicamente bello, importante ed imponente, poniamo un ulteriore tassello per la sicurezza dei cittadini nel territorio della provincia di Palermo ed, in particolare, in questo strategico crocevia di autostrade”.

Al termine della cerimonia gli studenti dell’Istituto Alberghiero Mandralisca di Cefalù, coordinati dal Dirigente Scolastico, Prof. Capuana e dai docenti, hanno effettuato un’esercitazione speciale di gastronomia a base di prodotti locali.

La struttura inaugurata per la prima volta il 20 ottobre 1973 come “Distaccamento di Polizia Stradale”, assunse poi la denominazione di “Sottosezione Polizia Stradale” con D.M. del 1989.

Posta in un luogo strategico allo svincolo dell’autostrada A19 Palermo-Catania ed a pochi chilometri dalla A20 Palermo-Messina, è sempre stata parte integrante del territorio mettendo a disposizione della cittadinanza la propria attività di servizio, espressa da 60 unità pattuglianti.

Fin dalla sua nascita, il Reparto ha espletato attività di vigilanza stradale su un territorio dove ancora non erano presenti nè colonnine di soccorso nè esistevano telefoni cellulari per chiamate di emergenza.

E’ in questo contesto che la presenza continua del personale della Polizia Stradale ha permesso, da allora ad oggi, di effettuare ben 45000 soccorsi stradali e rilevare piu’ di 20000 incidenti, intervenendo, con le unità d’infortunistica e l’uso di apparati di ultima generazione come il Top Crash, al rilievo e alla ricostruzione di nr 301 sinistri nel decorso anno 2018, di cui 5 mortali , con il deferimento all’AG di 10 persone per i reati di lesioni personali stradali e omicidio della strada.

Ma la professionalità della Specialità trova espressione anche in seno all’Osservatorio per la Sicurezza Stradale laddove coordinandosi con l’autorità Prefettizia e le forze territoriali ha rivestito un ruolo fondamentale nelle attività di viabilità e soccorso, come ad esempio, in occasione dell’emergenza di incendi boschivi nell’estate del 2016, e dei disastri idrogeologici di Casteldaccia del decorso novembre, che hanno registrato la perdita di vite umane .

A supporto di tale attività il Reparto, rinnovato, presenta una riqualificata piazzola per l’atterraggio di elicotteri del Reparto Volo della Polizia di Stato al fine dello svolgimento congiunto alla Polizia Stradale di servizi di osservazione del traffico viario nei periodi festivi, durante eventi di soccorso o per attività di sicurezza sul territorio.

Anche l’attività di Polizia Giudiziaria condotta dal Reparto di Buonfornello è risultata intensa su arterie autostradali ad alto traffico, come l’A19 e l’A20, spesso scenario di attività delittuose, come rapine ai danni di autotrasportatori e traffico di sostanze stupefacenti ed ha ottenuto importanti risultati, con 10 arresti di soggetti malavitosi responsabili di molteplici crimini e il sequestro di kg 128 di hashish, kg 37 di marijuana e kg 2 di cocaina, nell’ultimo biennio. 93 i kg di rame recuperati, compendio di furto sui sistemi di illuminazione dei tratti autostradali.

E’ nell’ottica di mantenere sempre all’avanguardia un’unità operativa come la Sottosezione di Buonfornello, che nel 2016 è stato reso operativo un progetto di ristrutturazione dei locali che la ospitano, frutto dell’intesa tra A.N.A.S. e Ministero dell’Interno.

Conclusi i lavori alla fine del 2018, molte le innovazioni strutturali e tecnologiche apportate che hanno permesso una profonda trasformazione della struttura, anche nel rispetto dell’ambiente (si pensi che ai nuovi locali è stata attribuita una classe energetica A4, ponendosi ai vertici in termini di risparmio energetico).

La fornitura di Fibra ottica e la realizzazione di un Aula Multimediale evidenziano l’importanza della velocità di trasferimento dei dati connessa ad una rete informatica complessa e della formazione interna ed esterna del personale.

6000 i verbali contestati dalla Sottosezione di Buonfornello nell’ultimo biennio, 450 le contestazioni in materia di violazione dei tempi di guida di conducenti professionali o alterazione riscontrata nei cronotachigrafi, oltre ai numerosi controlli su merci pericolose e trasporti animali e alimenti.

La Sottosezione di Buonfornello è poi storicamente protagonista nei servizi di staffetta motomontata ad eventi quali la Targa Florio, il Raid dell’Etna e il recente 100° Giro d’Italia, oltre alle innumerevoli manifestazioni sportive amatoriali che si svolgono nel territorio Madonita.

Fonte: Polizia Stradale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!