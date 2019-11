Centenario Zonta

Inaugurato il Centenario Zonta

Dare autonomia alle donne è il fine da un secolo e Zonta Club interpreta questa missione a partire dal sostegno allo studio con Borse di Studio, per una carriera da spendere nel nostro Paese.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 09/11/2019 - 18:00:21 Letto 423 volte

“Honor & Empower” è il motto del Centenario Zonta che riprende la missione del Club: “Empowering Women through Service and Advocacy”. Dare autonomia alle donne è il fine da un secolo e Zonta Club interpreta questa missione a partire dal sostegno allo studio con Borse di Studio, per una carriera da spendere nel nostro Paese con un percorso che possa superare i gap che ancora relegano le donne in posti di secondo piano nel mondo del lavoro.

“Dopo 100 anni, la nostra missione è ancora pertinente e aggiornata – dice Fernanda Gallo Freschi, Governor Zonta International – e non ci fermeremo finché i diritti delle donne non saranno pienamente riconosciuti come diritti umani. In occasione del centesimo compleanno di Zonta, vorrei ringraziare tutti i nostri membri con una piccola sorpresa: un e-booklet con 100 citazioni ispiratrici dei nostri 100 membri D28 che hanno condiviso con noi perché sono con Zonta. Li presentiamo con orgoglio in onore del nostro Centenario, a celebrare l'impegno dei nostri membri che stanno entrando in un nuovo secolo di generosità e intraprendenza, sotto la missione di Zonta. I nostri club hanno creativamente organizzato una miriade di eventi in occasione del nostro centenario: dalla celebrazione dei poliedrici talenti delle donne, alla realizzazione concreta di raccolte di fondi a sostegno dei rifugi delle donne, all'assegnazione di borse di studio prestigiose, alla promozione ai massimi livelli per il nostro progetto di firma”.

Zonta significa “onesto e degno di fiducia” e il Club di Palermo denominato Triscele è rappresentato da Maria Valeria Torregrossa, Presidente 2018 – 2020, Il Club si pone come strumento a sostegno degli Organismi, pubblici e privati, della Sicilia e, con il coinvolgimento delle istituzioni, famiglie, scuole e media, per individuare, progettare e realizzare interventi a favore delle donne per l’affermazione della loro “bellezza” in tutti i campi e nei vari settori. La Triscele rappresenta la tripla natura della divinità, simboleggia la vita, la morte e la rinascita e le tre forze della natura: terra, aria e acqua. Inoltre, costituisce il simbolo della Sicilia nel mondo.

“Auguri a tutte noi Zontiane per i nostri primi 100 anni. Grazie a tutte le donne zontiane – dice Antonella Aiello, Presidente Fondatrice Zonta Triscele e Past President - che con tenacia, impegno e determinazione hanno combattuto in tutti i Paesi del mondo e in collaborazione con l’Unicef, l’Onu, l’un women e l’Unfa per il riconoscimento dei diritti delle Donne come diritti fondamentali umani. Dobbiamo essere orgogliose di appartenere allo Zonta International, prima organizzazione femminile costituita al mondo l’8 novembre 1919 a Buffalo, nello Stato di New York, per migliorare la condizione di tutte le Donne e per sostenere ed incoraggiare le giovani eccellenze al femminile tramite la Fondazione di Zonta International. Un pensiero va alla nostra icona zontiana Amelia Earhart il cui coraggio, intelligenza e passione devono ispirare il nostro impegno quotidiano di socie nel Club e di donne nella nostra vita personale e professionale”.

