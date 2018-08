area ludico-ricreativa

Inaugurato lo ''Spazio Donaudy'', parcheggio trasformato in area ricreativa

Pedonalizzazione completa, verde e illuminazione, campo da basket e giochi per i più piccoli: a Villa Tasca prende vita un nuovo polo di aggregazione. E il presidente di circoscrizione Moncada annuncia: ''In arrivo giochi per bambini disabili''

Il sindaco Leoluca Orlando e il presidente della IV Circoscrizione Silvio Moncada hanno inaugurato lo "Spazio Donaudy", nell'omonima piazza, a Villa Tasca: è un'area ludico-ricreativa realizzata grazie alla collaborazione fra i Lions Club, diverse associazioni sportive dilettantistiche e l'amministrazione comunale di Palermo.

Fino a poco tempo fa, l'area era utilizzata come parcheggio. Adesso è stata completamente pedonalizzata attraverso l’installazione di dissuasori e si è proceduto a sistemare la pavimentazione, effettuatare la potatura degli alberi, revisionare l’impianto d’illuminazione e installare i cestini porta carta. Inoltre è stato realizzato anche un campo di basket, e grazie ad alcune donazioni private sono stati installati un tappetino elastico e uno scivolo per i più piccoli.

"Ancora una volta - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - la collaborazione fra pubblico e privato mette a frutto l'amore per Palermo, restituendo ai cittadini, soprattutto ai più piccoli uno spazio dove poter giocare in sicurezza e dove poter socializzare. Uno spazio aperto a tutti i cittadini del quartiere come luogo di incontro e socialità". Il presidente Silvio Moncada ha sottolineato che "questo intervento non si ferma oggi, perché nelle prossime settimane nella stessa area saranno installati altri giochi anche accessibili a bambini con disabilità motoria. Un importante segnale di attenzione verso i più piccoli, ma anche un modo per restituire a tutti i cittadini uno spazio pubblico comune".

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, anche il vice sindaco Sergio Marino, i consiglieri comunali Dario Chinnici e Fabrizio Ferrara, i consiglieri della IV Circoscrizione, il governatore Lions Club Distretto 108YB Sicilia Vincenzo Leone, il presidente Lions Club Palermo Monte Pellegrino Nella Maniaci, il presidente Lions Club Palermo Leoni Floriana Blandi. Hanno collaborato alla realizzazione dell'evento l'associazione ANIF, Oxygen Group, Fisdir Sicilia e si sono esibiti gli atleti dell'Asd Radiosa, Asd Stella Basket Palermo, Asd Falcone, Asd I ragazzi di Panormus, che hanno offerti i giochi per i più piccoli. I Club Lions hanno donato i canestri da basket, mentre il COIME ha curato l'installazione e i lavori nella piazza.

