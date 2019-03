restyling

Inaugurazione cantiere per il restyling dell'area antistante al grande Ficus macrophylla di villa Garibaldi

E' stato inaugurato stamani in Piazza Marina il cantiere per la manutenzione del marciapiedi e della piazza limitrofa al Ficus macrophylla di Villa Garibaldi, uno fra gli alberi pił grandi d'Europa.

E’ stato inaugurato stamani in Piazza Marina - alla presenza, tra gli altri, del Sindaco Leoluca Orlando, del vice Sindaco, Fabio Giambrone e del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari - il cantiere per la manutenzione del marciapiedi e della piazza limitrofa al Ficus macrophylla di Villa Garibaldi, uno fra gli alberi più grandi d’Europa.

L’intervento di restyling dell’area antistante al grande ficus di Piazza Marina - un progetto realizzato in collaborazione fra Comune di Palermo e Orto Botanico ed il cui intervento è affidato a maestranze del Coime e del Settore Verde del Comune - permetterà alla pianta di crescere e di gettare le sue radice aeree; ovvero, i rami che crescono in verticale sorreggeranno i grossi rami orizzontali che, al contrario, rischierebbero di cadere.

Inoltre, verrà ampliato il marciapiede in modo da non compromettere l'albero. La creazione di alcuni cercini, infine, agevolerà la formazione delle radici aeree che sostengono i rami del monumentale albero.



Durante l’intervento programmato, sarà collocata una passerella che faciliterà il passaggio delle persone.



“Un cantiere non per costruire, non per recuperare un immobile – ha dichiarato Orlando - ma per confermare attenzione e cura per una pianta che è diventata uno dei simboli di questa nostra città e che crescendo ha nuove esigenze. Noi siamo qui per averne cura, consentendo a questa pianta di essere messa in sicurezza e di continuare a vivere - è una pianta del 1864 – ancora a lungo”.

