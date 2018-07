Inaugurazione mostra su S. Rosalia BCRS

inaugurazione mostra

Venerdì 13 luglio alle ore 16.00, presso il loggiato della Biblioteca centrale della Regione Siciliana, avrà luogo l'inaugurazione della mostra SANCTAE ROSALIAE DICATA. LA DEVOZIONE ALLA SANTUZZA NEL XIX E XX SECOLO

Venerdì 13 luglio alle ore 16.00, presso il loggiato della Biblioteca centrale della Regione Siciliana, avrà luogo l’inaugurazione della mostra SANCTAE ROSALIAE DICATA. LA DEVOZIONE ALLA SANTUZZA NEL XIX E XX SECOLO.

In tale occasione verrà presentato in anteprima il nuovo Reliquiario realizzato in oro, argento, corallo e pietre preziose, contenente una reliquia di santa Rosalia, che verrà poi donato al Santuario di Monte Pellegrino.

Il maestro orafo Emanuele Giambertone ne illustrerà le fasi di realizzazione;

a seguire Mons. Giovanni Lanzafame, autore del testo "Barocco in processione" (Euno Edizioni), proporrà un’analisi delle processioni in Sicilia con particolare riferimeno a quelle dedicate a santa Rosalia;

infine le attrici Ester e Maria Cucinotti reciteranno i tableau e i cunti realizzati da Anna Cottone.

L'esposizione, che si terrà presso la Sala Missioni della Biblioteca, continuerà fino al 27 luglio e sarà visitabile dal lunedì al venerdì ai seguenti orari:

dal 13 al 20 luglio, 9.00-18.30

dal 23 al 27 luglio, 9.00-13.30

La mostra rappresenta un vero e proprio tuffo nella devozione alla Santuzza dall’Ottocento ai nostri giorni attraverso l’esposizione di svariati documenti: immagini devozionali, santini, fotografie dell’acchianata al monte Pellegrino, delle processioni, come pure delle mangiate durante il Festino, l’Itinerarium Rosalie - percorso tra il naturalistico e il devozionale -, testi, inni, poesie, preghiere e spartiti di opere liriche. Una sezione ospiterà le rappresentazioni pittoriche delle storie legate alla Santa con i taccuini e i cunti di Anna Cottone e il nuovo reliquiario di Emanuele Giambertone.

