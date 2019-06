autismo

Inclusione sociale di persone con autismo: presentazione del progetto di CesarePozzo

Convegno ''Il progetto di CesarePozzo per l'inclusione sociale di persone con autismo dell'ASP Palermo'', sabato 29 giugno presentazione all'Ars.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/06/2019 - 08:23:58 Letto 395 volte

Un’azione pilota, mai sperimentata prima sul territorio dell’ASP di Palermo, rivolta a persone affette da autismo, promossa e sostenuta dalla Mutua sanitaria Cesare Pozzo con la compartecipazione di istituzioni e enti locali per garantire all’utente un approccio multidimensionale.

Se ne parlerà nel corso del convegno “Il progetto di CesarePozzo per l’inclusione sociale di persone con autismo dell’ASP Palermo”, sabato 29 giugno alle ore 10.00 nella Sala Gialla dell’Assemblea Regionale Siciliana in Piazza del Parlamento, 1 a Palermo.

Interverranno l’Onorevole Gianfranco Miccichè - Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Daniela Faraoni - Direttore generale ASP Palermo, Giovanna Gambino – Dirigente responsabile ambulatorio dedicato II Livello diagnosi e trattamento dei disturbi dello spettro autistico, Antonella Di Leonardo – UOS ISIL ASP Palermo, Renato Scifo - Direttore UOC Ospedale Acireale, Rosi Pennino - Presidente ParlAutismo Onlus, Maria Gabriella Guzzo – Consulente ABA, con la testimonianza di Giuseppe Auteri, giovane con autismo ad alto funzionamento. I lavori saranno coordinati da Giuseppe Porrello, Direttore UOC di Neuropsichiatria Infantile Palermo, mentre le conclusioni saranno a cura di Armando Messineo, Presidente nazionale SNMS Cesare Pozzo.

Il progetto triennale di inclusione sociale volto a co-gestire le necessità di un vivere adulto e autonomo, vuole dare risposta a una reale esigenza del territorio. L’autismo è una patologia che, statistiche alla mano, colpisce un bambino ogni 45, con una netta prevalenza dei maschi rispetto alle femmine, pari a circa una ogni quattro. In Sicilia ci sono circa 5.000 autistici, 2.000 dei quali solo a Palermo e provincia. I dati in costante aumento fanno prevedere che i disturbi dello spettro autistico diventeranno nel prossimo decennio un’emergenza sociale. Per questo, CesarePozzo ha voluto sostenere questo progetto complesso e articolato che ha per obiettivo l’inclusione sociale e lavorativa di persone con autismo. Il progetto investe nell’abitare autonomo: un gruppo di soggetti con disturbo autistico che vivono un’esperienza di convivenza pur continuando a mantenere contatti con la famiglia, secondo i tempi e i modi previsti nel progetto. Il tutto sarà monitorato continuamente da un utente esperto che valuterà gli aspetti organizzativi, affettivo-relazionali e gruppali.

“E’ un onore per noi sostenere questo virtuoso progetto - afferma Armando Messineo, Presidente nazionale SNMS Cesare Pozzo - Operiamo per garantire a tutti, attraverso il Ufficio Comunicazione comunicazione@mutuacesarepozzo.it mutuo soccorso, l’inclusione sociale, soprattutto alle persone più bisognose. Questo lavoro condiviso va proprio in questa direzione, specificatamente per le persone con autismo”.

Con circa 149.000 soci, per un totale di 400.000 assistiti, la Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo si impegna a garantire da oltre 140 anni il benessere di lavoratori, famiglie e imprese. Tutti i piani sanitari sono studiati per venire incontro alle diverse esigenze dettate dall’età, dal nucleo familiare e dalla professione. Soltanto nel 2018 ha erogato circa 18 milioni di euro per rimborsi di spese mediche e sussidi socio-assistenziali.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!