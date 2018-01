eventi

Inizia la stagione invernale di Parco Villa Filippina

All'interno di Villa Filippina sotto una nuova guida e gestione di privati, associazioni culturali e vari partner, nasce Parco Villa Filippina.

All’interno di Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18), storica villa monumentale settecentesca al centro di Palermo, a due passi dal Teatro Massimo, sotto una nuova guida e gestione di privati, associazioni culturali e vari partner, nasce parco Villa Filippina. Con il suo spettacolare portico, un giardino che si estende per oltre 10.000 mq e i suoi spazi interni, si candida a Parco urbano aprendosi alla città con particolare attenzione alle famiglie, ai bambini e organizzando eventi fruibili a tutti.

Il 2018 inizia sotto i migliori auspici: dopo un natale che ha visto tante attività tra fiere, mostre, laboratori, teatro per bambini, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, eventi di ogni tipo, parco Villa Filippina presenta un ricco programma per il primo trimestre 2018 con tanti appuntamenti fissi e diverse attività ed eventi.

Ecco in dettaglio gli eventi del trimestre gennaio/marzo 2018 (in continuo aggiornamento e integrazione).

Si inizia sabato 27, dalle 16 alle 24, e domenica 28 gennaio, dalle 10 alle 20, con il primo grande evento di questo nuovo anno: il Palermo City Retrò, la fiera del vintage dedicata al collezionismo, con area food al suo interno. L’evento nasce in partnership con l’Associazione Artigianando, associazione palermitana che raggruppa più di 200 artigiani. L’evento si replicherà sabato 24 e domenica 25 febbraio e sabato 24 e domenica 25 marzo, divenendo così un appuntamento fisso mensile, esclusivo, di parco Villa Filippina.

Sempre in collaborazione con Artigianando, sabato 10 e domenica 11 febbraio si svolgerà la Festa di Carnevale, un fine settimana dedicato ai bambini e ai festeggiamenti del Carnevale con feste, animazione, un’area espositiva con una fiera mercato e tanto altro ancora per una giornata dedicata al divertimento.

Febbraio è anche il mese della scienza. Ogni anno, nel mondo, si ricorda Charles Darwin, il biologo e naturalista che ha rivoluzionato il mondo scientifico. Domenica 18 febbraio, dalle 10 alle 19 (l’intera giornata sarà ad ingresso gratuito), in collaborazione con l’Associazione UAAR, promotrice, e ASTRID, ospitato dal Planetario di Palermo, si svolgerà il Darwin Day. Previsti numerosi laboratori gratuiti per bambini, visite al Planetario e convegni.

Il Planetario, unica attività fissa all’interno del Parco, dal 2011, anno della sua fondazione, prosegue così il suo intenso lavoro di divulgazione e didattica astronomica per il pubblico e le scuole. Unico Planetario e Museo Astronomico della città, ospita le scuole di ogni ordine e grado dal Lunedì al Sabato, con due turni la mattina, uno ore 9 e uno ore 11. I percorsi per gli studenti prevedono una lezione al Planetario, la visita guidata al Museo e le osservazioni ai telescopi come attività di base.

Ed è al Planetario che domenica 18 marzo, per i sesto anno consecutivo, si svolgerà Il Planetaria Day una intera giornata dedicata a spettacoli sotto la cupola e osservazioni ai telescopi per tutta la famiglia.

Marzo è anche mese di novità. Parco Villa Filippina ospiterà anche un appuntamento fisso con i produttori con l’evento dal titolo “La Sicilia in Tavola”.

