Iniziano i lavori in viale Regione, allarme rosso per gli automobilisti

Da oggi iniziano i lavori lungo la circonvallazione di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/09/2019 - 09:12:52 Letto 493 volte

Da oggi e sino al 25 ottobre i lavoratori della "Re.Se.T." si occuperanno della manutenzione del verde lungo la circonvallazione di Palermo. Il calendario degli interventi è stato studiato per ridurre al minimo il rischio di congestione del traffico.

Le operazioni di diserbo nelle aree dello spartitraffico centrale e nelle corsie laterali verranno effettuate nelle ore notturne con l'ausilio di tre torri-faro.

Oggi l'avvio degli interventi nello svincolo di via Belgio e in quello di viale Lazio. Domani toccherà allo svincolo Einstein, mercoledì a quelli di corso Calatafimi e Basile, giovedì a quello di Bonagia e venerdì a quello di via Oreto.

Prevista inoltre la collaborazione di Rap con "Re.Se.T." per la raccolta dei rifiuti solidi e degli operai dell'area del Verde del Comune che si occuperanno delle potature di alcune alberature e dei rampicanti.

