Iniziativa Plastica Stop a San Nicola L'Arena a Trabia

Sabato 29 giugno, volontari saranno impegnati nella pulizia del Porticciolo di San Nicola L'Arena a Trabia.

Plastica Stop. E’ l’iniziativa che sabato 29 giugno vedrà volontari impegnati nella pulizia del Porticciolo di San Nicola L’Arena a Trabia. Dalle 9 del mattino raccoglieranno tutti i rifiuti di plastica che purtroppo finiscono in mare, all’interno del porticciolo, in massima parte per l’incuria di cittadini che non si fanno problema nell’abbandonare rifiuti, bottiglie e vari contenitori di plastica, che costituiscono una grave minaccia all’equilibrio dell’ecosistema del mare.

Portata avanti dall’Associazione Mari e Venti, dal Comune di Trabia, dalla Guardia Costiera, e da numerosi soggetti legati al mondo della marineria locale e non solo, sostengono l’iniziativa, dal Rotary Club Teatro del Sole, alla Soprintendenza del Mare, dal WWF, dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello con il supporto dei Gruppi Subacquei di Diving locali Blue Aura, BC Sicilia e Blue Shark, al Club Nautico Marina San Nicola, alla Editrade, Mare Sud, da A Lampara, Blue Mare Service, Covo del Brigante a Madosa.

Il problema della plastica in mare ha raggiunto e superato da tempo l’allarme rosso.

Sempre di più si cerca di coinvolgere quanto più possibile i cittadini, con iniziative come questa, ed anche con installazioni che colpiscono il passante, come la grande scultura a forma di pesce ma riempita dei rifiuti di plastica, a simboleggiare il fatto che i pesci facilmente ingeriscono rifiuti di plastica. E infatti un oggetto simile sarà realizzato successivamente all’iniziativa di sabato 29 giugno.

Sabato stesso, inoltre seguirà una cerimonia durante la quale saranno consegnate delle targhe commemorative ai soggetti che hanno partecipato all’iniziativa.

