Iniziativa Tricolore Vivo a Palermo, Petralia Camassa: ''Giornata che mette al centro la scuola in tutte le sue componenti''

Oggi al teatro Politeama celebrata la Giornata dell'unità nazionale per sensibilizzare le nuove generazioni a mettere al primo posto i valori della nostra Costituzione repubblicana.

"Una giornata importante che mette al centro la scuola in tutte le sue componenti. La centralità delle ragazze e dei ragazzi viene esaltata e tutelata dalla nostra Costituzione, che è quel perno che ci consente di garantire i diritti di tutte e di tutti. Dobbiamo essere consapevoli che il futuro non si può creare se non insieme alle nuove generazioni, che devono essere coscienti del proprio passato, della propria storia, e protagoniste nella costruzione di una società di pace". Lo ha dichiarato l'assessore Paolo Petralia Camassa in occasione della cerimonia che si è tenuta questa mattina al teatro Politeama per celebrare la Giornata dell’unità nazionale (17 marzo) e sensibilizzare le nuove generazioni a mettere al primo posto i valori della nostra Costituzione repubblicana.

L’iniziativa, promossa dall’AGe - Associazione Italiana Genitori Sicilia, è stata organizzata in collaborazione con la Prefettura di Palermo, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, la Città metropolitana di Palermo, il Comune, il CeSVoP e l’associazione nazionale Tricolore vivo. Il programma ha previsto momenti di spettacolo, interventi istituzionali e il coinvolgimento dei ragazzi nell'ambito del XVI concorso nazionale “Tricolore vivo”.

