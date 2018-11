Iniziative socio-culturali per i detenuti, Orlando: ''Carceri luogo di riabilitazione e vitalità''

riabilitazione detenuti

Iniziative socio-culturali per i detenuti, Orlando: ''Carceri luogo di riabilitazione e vitalitą''

Presentato l'accordo per il coinvolgimento dei detenuti in lavori di pubblica utilitą. Saranno circa 40 i detenuti che parteciperanno a diversi lavori per la manutezione di luoghi e spazi pubblici e del verde cittadino.

Proseguono le attività sociali e culturali in rete fra l'Amministrazione comunale, l'Amministrazione penitenziaria e diversi soggetti del privato sociale rivolte al coinvolgimento dei detenuti in attività socio-culturali ed imprenditoriali.

Lo ha annunciato poco fa il Sindaco Leoluca Orlando al carcere dell'Ucciardone, dove con il Ministro per la Giustizia Alfonzo Bonafede è stato presentato l'accordo per il coinvolgimento dei detenuti in lavori di pubblica utilità. In questo caso saranno circa 40 i detenuti dei due istituti di detenzione cittadini che parteciperanno a diversi lavori per la manutezione di luoghi e spazi pubblici e del verde cittadino.

"L'Ucciardone è Palermo, Pagliarelli è Palermo. Come Palermo è il Malaspina. Coloro che vivono nelle carceri sono cittadini che stanno scontando una pena che vogliamo sia riabilitativa, sia parte di un percorso di vita che porta al pieno reinserimento nella società. Per questo, grazie anche alla sensibilità mostrata dall'Amministrazione carceraria a Palermo e dalla disponibilità di tante associazioni culturali e sociali della città, le due carceri cittadine e l'istituto minorile hanno da anni aperto la porta ad attività culturali, teatrali, imprenditoriali. A Palermo davvero si è messo in moto un circuito virtuoso per l'attuazione."

"Una vitalità - conclude Orlando - che con gli organizzatori de "Le Vie dei Tesori" vogliamo sottolineare svolgendo proprio all'Ucciardone la conferenza stampa finale della manifestazione, anche per annunciare nuove iniziative di tipo imprenditoriale e sociale."

