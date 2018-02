spid

Innovazione, presentata oggi l'attivazione dello SPID nel portale Web del Comune

È stata presentata ufficialmente l'attivazione dello SPID

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/02/2018 - 19:11:20 Letto 344 volte

È stata presentata ufficialmente questo pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso l'Assessorato all'Innovazione, l'attivazione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) nel portale Web istituzionale.

Frutto della collaborazione tra il Servizio Innovazione, Area Servizi alla Città e la Società Partecipata Sispi S.p.A., il servizio permette a tutti coloro che sono già in possesso di una identità digitale (ai sensi delle regole stabilite dall'Agenzia per l'Italia Digitale per SPID), di potere effettuare l'accesso alla piattaforma web istituzionale fruendo dei servizi digitali erogati dall'amministrazione. SPID consente di accedere con un unico nome utente e password a tutti i siti delle pubbliche amministrazioni italiane che hanno aderito a questo sistema di identificazione digitale. L'accesso con SPID consentirà in brevissimo termine di eleggere la PEC quale domicilio digitale per le notifiche, come previsto dalla recente revisione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'accesso tramite SPID nelle piattaforme della Pubblica Amministrazione è possibile a tutti i cittadini che si sono già dotati delle credenziali SPID. Oggi anche i cittadini di Palermo e tutti coloro che intendono fruire i servizi online del comune di Palermo possono accedere con l'identità digitale di SPID. A breve sarà anche possibile, accedendo al portale istituzionale con SPID, eleggere la PEC quale domicilio digitale per le notifiche dell'Amministrazione comunale, così come previsto dall'ultima versione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'attivazione operativa di SPID, si unisce al già esistente servizio di pagamento elettronico della TARI e delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, che è possibile effettuare nella piattaforma istituzionale, grazie all'adesione del Comune di Palermo al sistema nazionale PagoPA. SPID, PagoPA, e i lavori in corso da parte dell'Amministrazione in collaborazione con la SISPI per la migrazione, entro il 2018, dell'Anagrafe locale della popolazione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), contribuiscono all'attuazione concreta dell'Agenda Digitale del Comune di Palermo, in ottemperanza al "Piano Triennale dell'Informatica per la Pubblica Amministrazione 2017-2019" redatto dall'AgID e al quale tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adeguarsi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!