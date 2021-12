acqua

Interruzione acqua a Caccamo: una frana ha danneggiato una tubatura

Una frana in Contrada Croce del comune di Caccamo ha danneggiato una tubatura di adduzione: oggi è domani interruzione idrica.

16/12/2021

L'Amap è stata informata dalla società Siciliacque del fatto che una frana in Contrada Croce del comune di Caccamo ha danneggiato una tubatura di adduzione e che pertanto oggi è domani non sarà in grado di rifornire la rete idrica del paese, gestita da Amap.

La stessa Siciliacque ha informato che i lavori di riparazione sono già stati avviati e che l'alimentazione della rete dovrebbe riprendere domani mattina.

Salvo ulteriori imprevisti, la distribuzione idrica a Caccamo sarà ripresa dal pomeriggio di domani.

Eventuali ulteriori informazioni saranno disponibili tramite il sito aziendale www.amapspa.it

