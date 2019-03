intitolazione strada

Intitolata strada del quartiere Bonagia a Pasquale Almerico

Questa mattina il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato alla cerimonia di intitolazione della ex via dell’Usignolo, nel quartiere di Bonagia, a Pasquale Almerico, assassinato dalla mafia il 25 marzo del 1957. Oltre al primo cittadino del capoluogo siciliano erano presenti, tra gli altri, anche Luigi Cino, sindaco di Camporeale dove nacque Almerico, il nipote Aldo Pisciotta e gli alunni della scuola elementare del quartiere.



"Siamo qui non per ricordare ma per fare memoria di Pasquale Almerico – ha detto Leoluca Orlando -. Qui oggi ci interroghiamo su quanto sia importante l'esempio di un siciliano che si è opposto alle connivenze e ai silenzi e si e opposto all'ingresso della mafia dentro le strutture dei partiti, ingresso che avrebbe negli anni successivi dato forza a una violenza criminale che ha finito per assumere il volto delle istituzioni. Questo è il senso di fare memoria: attualizzare il messaggio di chi come Almerico ha sacrificato la propria vita per un futuro diverso e migliore.

Nella storia di Pasquale Almerico vediamo la storia di quanti, come Piersanti Mattarella, democristiano come Almerico, hanno pagato con la vita la loro opposizione al sistema di potere politico affaristico mafioso”.

