Intitolato alla memoria di Giuseppe Liotta il Reparto di Pediatria dell'Ospedale 'Dei Bianchi' di Corleone

L'azienda sanitaria intitolerà alla memoria del dott. Giuseppe Liotta il reparto di pediatria dell'ospedale di Corleone.

“E’ un giorno di grande tristezza e di profonda commozione per la nostra Azienda che aveva avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare le grandi doti umane e professionali di Giuseppe Liotta”. Lo ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Antonio Candela che ha sottolineato come “l’intera Asp con tutto il suo personale in questo momento di dolore si stringe alla famiglia ed a tutti i colleghi che hanno affiancato Giuseppe nel suo brillante percorso professionale”.

“Per ricordare il suo esempio di medico serio, preparato e scrupoloso – ha concluso Candela - intitoleremo alla memoria di Giuseppe Liotta il Reparto di Pediatria dell’Ospedale ‘Dei Bianchi’ di Corleone nel quale lavorava da febbraio e che sabato scorso stava cercando raggiungere per non mancare al suo turno di lavoro”.

