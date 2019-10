Relazioni internazionali

Intitolazione tratto Foro Italico a Yasser Arafat, Orlando incontra il presidente della Fondazione Arafat

Il sindaco ha ricevuto ieri pomeriggio a Palazzo delle Aquile il presidente della Fondazione Arafat, alla vigilia dell'intitolazione di un tratto del Foro Italico al premio Nobel per la Pace, Yasser Arafat.

"Ho ricevuto, insieme con l'Assessore alle CulturE Adham Darawsha, e con Fateh Hamdan, rappresentante della comunità palestinese in Sicilia, il presidente della Fondazione Arafat, già ministro degli esteri della Palestina, Nasser Al-Kidwa, al quale ho confermato l'amicizia della città di Palermo per il popolo e per la causa del popolo palestinese, esprimendo apprezzamento per la sua presenza domani mattina in occasione della intitolazione a Yasser Arafat di un tratto del Foro Italico nei pressi del Porticciolo di Sant'Erasmo recentemente recuperato".



Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando, alla vigilia della cerimonia di di intitolazione di un tratto del Foro Italico a Yasser Arafat, premio Nobel per la Pace.



L'iniziativa, prevista per domani alle ore 10.30 al Foro Umberto I (di fronte a Villa Giulia), è promossa dal Comune di Palermo, dalla Rete Palermitana di Solidarietà “Con la Palestina nel Cuore” e da CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud.



Saranno presenti, oltre al sindaco, anche gli assessori Adham Darawsha e Giusto Catania ed il presidente della YAF (Yasser Arafat Foundation), Nasser Al-Kidwa, nipote di Yasser Arafat.

