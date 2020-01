Scuola

Iscrizioni scuola prima Infanzia a Palermo per l'anno scolastico 2020/2021

Iscrizioni presso strutture per la prima Infanzia comunali per l'anno scolastico 2020/2021. Istanze fino al 31 gennaio.

03/01/2020

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l'avviso del Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'infanzia, relativo alle iscrizioni presso le strutture per la prima infanzia comunali per l'anno scolastico 2020/2021.

Possono accedere ai servizi i minori da 0 a 3 anni (non compiuti alla data del 01/09/2020).

Le domande di iscrizione, trasferimento o riconferma dovranno essere effettuate dai genitori o da chi esercita la potestà sul minore esclusivamente online fino al 31 Gennaio 2020.

Possono presentare istanza anche i genitori dei nascituri, purché la data presunta del parto, certificata dal medico, avvenga entro e non oltre il 31/07/2020.

Al fine di agevolare gli utenti, privi di strumentazione informatica, per I'assistenza alla registrazione e alla compilazione della domanda ci si può rivolgere il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 presso le sedi delle Unità Didattiche Educative (U.D.E.) e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, presso le medesime sedi e presso la sede del Servizio, sito in via Notarbartolo 21.

Il modulo di domanda è disponibile cliccando qui.

