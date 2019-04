Progetto Erasmus

Isola delle Femmine: 40 studenti e 10 docenti di Italia, Lettonia e Francia per ricordare le due Guerre mondiali

40 studenti e 10 docenti provenienti da Italia, Lettonia e Francia per ricordare due degli eventi più drammatici della storia europea, le due Guerre Mondiali.

Progetto Erasmus plus promosso dall’I.C. Laura Lanza di Carini in collaborazione con BCsicilia e ANFI. 40 studenti e 10 docenti provenienti da Italia, Lettonia e Francia, attraverso il recupero della memoria storica, avranno la possibilità di condividere i valori di fratellanza europea, a partire dal ricordo di due degli eventi più drammatici della storia europea, le due Guerre Mondiali, che suo malgrado, però, hanno contribuito a creare quel senso di solidarietà europea che ha dato l’avvio alla nascita dell’Unione.

Nella realizzazione di questo itinerario, una tappa fondamentale sarà quella che si svolgerà nel corso del meeting italiano il 3 e il 4 aprile, grazie alla collaborazione dell’associazione BCsicilia di Isola delle Femmine nella persona del suo presidente Agata Sandrone, dei collezionisti Michele Nigro, Alessandro Bellomo, Benedetto Salvino, Antonio Muratore e Giancarlo Equizzi da anni attivamente impegnati con cura e passione nella conservazione e nella condivisione delle memorie di guerra, nonché della collaborazione di Eliseo Davì del Giornale di Isola.

Nel pomeriggio del 3 aprile il sodalizio allestirà nel locali del plesso centrale dell’I.C. Laura Lanza-Baronessa di Carini, un percorso audio-visivo che contribuirà idealmente a riportare in vita le storie di dolore, di sofferenza, ma anche di amore e profondo attaccamento alla vita di persone comuni che si sono ritrovate catapultati nel vortice della grande storia. In tale occasione sarà possibile visionare cimeli e documenti del periodo, foto uniche che testimoniano i bombardamenti su Palermo e la presenza prima dei tedeschi e poi degli americani nel capoluogo cittadino.

L’evento rappresenterà anche l’occasione, attraverso filmati, documenti e foto, per riportare in superficie dal fondo degli abissi, la tragica storia del Piroscafo Loreto, affondato il 13 ottobre 1942 a Isola delle Femmine in circostanza mai chiarite.

Alla manifestazione parteciperà anche l’Associazione A.N.F.I-Sezione Magg. Macchi Palermo che presenterà delle importanti testimonianze legate alla lontana memoria della Prima Guerra Mondiale ed in particolare il ruolo delle Officine Ducrot nel corso del I conflitto mondiale, documenti sull’accoglienza dei prigionieri di guerra austro-ungarici nel Palazzo D’Aumale di Terrasini e lettere e foto di un militare austro ungarico trovata da un ufficiale italiano nelle trincee nemiche.

Nella giornata del 4 aprile, inoltre, Agata Sandrone dell’associazione BCsicilia di Isola delle Femmine e Giancarlo Equizzi cureranno la visita degli studenti italiani, Lettoni e Francesi alle postazioni militari del territorio Isolano, alla lapide del Piroscafo Loreto e alla torre in terra, dove durante la seconda guerra mondiale vi era l’accampamento tedesco. Nel corso del tour si andrà anche alla scoperta di alcune fortificazioni ancora integre (casamatte) e distrutte e dei monumenti di guerra all’interno del cimitero, quali la tomba degli ebrei seppelliti a Isola e la lapide di un soldato che si trovava su una nave ospedaliera.

Nel corso del meeting il gruppo di lavoro, avrà un’occasione unica per scoprire altre culture, creare uno scambio attorno a un passato e una storia comune, nonché di approfondire il dovere della memoria. Concluse le attività dell’appuntamento italiano, i partners si rinnoveranno l’appuntamento per il prossimo mese di Maggio, quando si svolgerà il secondo meeting a Chantilly, famosa cittadina francese alle porte di Parigi.

