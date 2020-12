censimento

Istat, Gelarda: ''Dati impietosi. Invertire tendenza o Palermo sarà un deserto''

La città sta invecchiando preoccupantemente, a causa anche della fortissima emigrazione giovanile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2020 - 14:02:26 Letto 360 volte

"Ancora una volta i numeri sono impietosi per questa città, dove si vive male, dove non c'è lavoro e dalla quale i cittadini scappano. La città sta invecchiando preoccupantemente, a causa anche della fortissima emigrazione giovanile. Oggi i giovani sono il 14% della popolazione palermitana, meno della metà di 50 anni fa, mentre sono raddoppiati gli over 65. Oggi il 21%, appena il 9% 50 anni fa. Senza contare che in un solo anno sono andati via da Palermo 6.000 persone, più di 35 mila negli ultimi 10 anni. Inaccettabili pure i dati sull'occupazione: appena il 34% dei palermitani lavora e 75.000 sono disoccupati, mentre gli immigrati sono 23000. Quella di Palermo è una sfida che non si giocherà soltanto nella scelta del prossimo sindaco. Il rilancio di questa città deve necessariamente essere un progetto che passa anche dai governi regionali e nazionali.

E che deve basarsi sul rilancio del turismo, con la nascita di un Brand Palermo, il sostegno vero a coloro che vogliono investire. Il rilancio di un polo industriale e della cantieristica navale, ma anche investimenti sulle Infrastrutture. Questa la ricetta, che deve essere condivisa da ampie fasce della politica per evitare che una delle tante meravigliose Metropoli del Sud sia Destinata alla desertificazione". Lo ha dichiarato Igor Gelarda, capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile

