Alamaviva

ITA-Covisan, Varrica: ''Licenziamento collettivo e 500 lavoratori a rischio. Governo convochi immediatamente tavolo''

Dopo l'annuncio dell'azienda, che ha comunicato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 221 addetti, si sono attivate le parti sociali e istituzionali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2022 - 16:29:35 Letto 729 volte

"Da giorni sollecitiamo i Ministeri per attivarsi rispetto alla sempre più grave vertenza ITA-Covisian (ex Almaviva-Alitalia) che riguarda oltre 500 lavoratori e lavoratrici di Palermo, situazione che oggi si è ulteriormente aggravata con l'avvio della procedura di licenziamento collettivo deciso da Covisian. Il Governo deve immediatamente convocare le parti al tavolo, non si può più attendere un solo istante”. Lo dichiara il parlamentare nazionale Adriano Varrica.

“Covisian - tuona l’esponente del Movimento 5 Stelle - deve chiarire le motivazioni del proprio passo indietro, la solidità legale di tali motivazioni, e devono emergere le rispettive responsabilità di Covisian e di ITA, imponendo a tutti il rispetto degli accordi siglati. In ogni caso, a prescindere dalle mancanze di Covisian, le affermazioni di ITA che invita lavoratori e lavoratrici a trasferirsi a Roma sono vergognose, specie da un società pubblica, e configurano una chiara elusione della clausola sociale”.

“Se mai ITA dovesse creare un servizio clienti a Roma nei prossimi mesi con persone del bacino Alitalia, venendo meno agli accordi e abbandonando al proprio destino oltre 500 famiglie - conclude Varrica - sarebbe un precedente pericolosissimo che cancellerebbe di fatto la normativa a tutela dei lavoratori. Tutto questo è vergognoso e inaccettabile, il Ministro Orlando intervenga. Non cito neanche il ministro Giorgetti che colpevolmente si è sempre disinteressato della vicenda”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!