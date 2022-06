Italia e il ripescaggio ai Mondiali 2022, Evelina Christillin: ''Zero possibilità''

Mondiali 2022

Italia e il ripescaggio ai Mondiali 2022, Evelina Christillin: ''Zero possibilitÓ''

Evelina Christillin, membro Uefa nel consiglio Fifa, ribadisce che l'Italia non ha nessuna chance di essere ripescata ai Mondiali di Qatar 2022.

03/06/2022

Quante possibilità ci sono per un ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2022? "Zero. Zero percento". Evelina Christillin, membro Uefa nel consiglio Fifa, ribadisce che l'Italia non ha nessuna chance di essere ripescata ai Mondiali di Qatar 2022. Il tema, senza fondamento, ciclicamente viene riproposto e ora è tornato d'attualità dopo le parole del ct azzurro Roberto Mancini. "Credo che al ct abbiano fatto una domanda apposita", dice Christillin a Un giorno da pecora su Radiouno. Voci di esclusione vengono accostate all'Ecuador: "Ma in quel caso che ad oggi è puramente ipotetico ai Mondiali andrebbe la Colombia", precisa Christillin facendo riferimento alle norme. In sostanza, l'Italia potrebbe sperare nel ripescaggio solo in caso di esclusione di una selezione europea.

"Io ho detto che se ci dovessero ripescare andiamo... Ma non so le motivazioni, non ho parlato di possibilità", dice Mancini nella conferenza alla vigilia della sfida con la Germania. "Sono cose che si sono viste poche volte, ma io ho solo detto che se ci ripescano ci andiamo - aggiunge -. Se ci ripescano, per un motivo che non so quale sia, ho detto che ci andiamo visto che siamo la migliore squadra del ranking tra le non qualificate".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

