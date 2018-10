convegno

Italpress festeggia trent'anni: convegno sull'evoluzione, ''Dalla macchina da scrivere al Tablet''

In occasione dei trent'anni dell'agenzia di stampa Italpress giovedì 25 ottobre, si terrà il convegno 'L'evoluzione dell'informazione. Dalla macchina da scrivere al Tablet: la verità al tempo delle fake news' presso il Salone d'Onore del Coni a Roma.

In occasione dei trent’anni dell’agenzia di stampa Italpress giovedì 25 ottobre, alle ore 10.30, si terrà il convegno “L’evoluzione dell’informazione. Dalla macchina da scrivere al Tablet: la verità al tempo delle fake news” presso il Salone d’Onore del Coni a Roma.

Italpress, unica agenzia di stampa nazionale nata al sud Italia, inizialmente con una vocazione sportiva e trasformatasi, con il tempo, in agenzia di informazione con oltre 1600 notizie al giorno, 22 notiziari tematici, 6 notiziari Regionali a cui hanno accesso oltre 500 abbonati in tutta Italia. Durante l’incontro si avrà modo di riflettere sul ruolo dei media e, in questo caso, delle agenzie di stampa al tempo delle fake news.

Prenderanno parte all’evento il sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi; il presidente del Coni Giovanni Malagò; il presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Luca Pancalli; il presidente della Fondazione Terzo Pilastro, Prof. Emanuele Emmanuele; il massmediologo, Klaus Davi; il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni; il vicedirettore del TG1, Gennaro Sangiuliano; il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci e il direttore responsabile di Italpress, Gaspare Borsellino.

