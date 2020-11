Joe Di Maggio, Isola delle Femmine dedica un documentario sul più grande giocatore di baseball *VIDEO*

Joe Di Maggio

Buon compleanno Joe Di Maggio: BCsicilia insieme al Giornale di Isola realizza un documentario sul più grande giocatore di baseball.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/11/2020 - 09:47:40 Letto 396 volte

BCsicilia Isola delle Femmine in collaborazione con il Giornale di Isola, nel 106° anniversario della nascita di Joe Di Maggio ha realizzato un documentario sul più grande giocatore di baseball di tutti i tempi che aveva le radici familiari a Isola delle Femmine.

Tutto inizia il 9 dicembre 1897 quando i genitori si unirono in matrimonio a Isola delle Femmine nella chiesa del paese Maria Santissima delle Grazie e la loro prima figlia, Adriana, nasce l’11 settembre 1898. Quando viene alla luce la primogenita papà non era presente perché era partito, insieme ad un gruppo di pescatori, per l’America, precisamente in California, per constatare se quella era una terra che avrebbe migliorato la loro vita. Lo era, e nel 1902 l’intera famiglia si trasferì a Martinez. Giuseppe Di Maggio e Rosalia Mercurio in America avranno altri 8 figli, il penultimo, nato il 25 novembre 1914, si chiamerà Giuseppe Paolo Di Maggio, in inglese Joseph Paul Di Maggio, per tutti Joe Di Maggio, campione di baseball degli anni ’30 e ’40 e marito prima di Dorothy Arnold e poi dell’indimenticabile Marilyn Monroe.

Oggi probabilmente sono pochi i ragazzi di Isola delle Femmine che conoscono la storia del grande Joe.

“Scopo dell’iniziativa – afferma Agata Sandrone presidente della sede locale di BCsicilia - è quello di suscitare interesse per Isola delle Femmine e attraverso la riscoperta e la valorizzazione della storia Joe Di Maggio e della sua famiglia raccontare la storia dei tanti emgigrati che lasciarono il paese in cerca di una vita migliore”.





