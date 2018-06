Amerigo Vespucci

La Amerigo Vespucci, stella dei mari, sbarca a Palermo

In tutta la sua eleganza e sontuosità, sbarcherà venerdì 8 giugno nel porto di Palermo la Amerigo Vespucci.

In tutta la sua eleganza e sontuosità, sbarcherà venerdì 8 giugno nel porto di Palermo la Amerigo Vespucci. Non si può non riconoscere: già da lontano si vedrà avanzare la prua della nave con la sua polena, una decorazione in legno che rappresenta Amerigo Vespucci, realizzata in bronzo dorato. Splendida nella sua sontuosità, con i fregi di prora e l'arabesco di poppa, in legno ricoperto di foglia d'oro zecchino, questa nave è lunga complessivamente 101 metri. La larghezza massima dello scafo è di 15,5 metri, che arrivano a 21 metri considerando l'ingombro delle imbarcazioni, che sporgono dalla murata, e a 28 metri considerando le estremità del pennone più lungo. L'unità è dotata di ben 11 imbarcazioni: due motoscafi, di cui uno riservato al Comandante, due motobarche, due motolance, quattro palischermi a vela e a remi, utilizzati per l'addestramento degli Allievi, e la baleniera, anch'essa a remi e a vela, tradizionalmente riservata al comandante con un armo di soli Ufficiali. Il dislocamento a pieno carico è pari a 4100 tonnellate.

Vero “motore” dell'Amerigo Vespucci è il suo equipaggio, composto da 264 militari, di cui 15 Ufficiali, 30 Sottufficiali, 34 Sergenti e 185 Sottocapi e Comuni, suddiviso nei Servizi Operazioni, Marinaresco, Dettaglio/Armi, Genio Navale/Elettrico, Amministrativo/Logistico e Sanitario. Durante la Campagna di Istruzione l'equipaggio viene a tutti gli effetti integrato dagli Allievi (circa 100 l’anno) e dal personale di supporto dell'Accademia Navale, raggiungendo quindi circa 400 unità.

La Nave Scuola Amerigo Vespucci, l'Unità più anziana in servizio nella Marina Militare interamente costruita e allestita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia, è stata varata il 22 febbraio 1931. A fare da madrina Elena Cerio, figlia del colonnello del Genio navale Oscar Cerio, direttore del cantiere navale di Castellammare di Stabia. Consegnata alla Regia Marina il 26 maggio 1931, la Amerigo Vespucci entrò in servizio come Nave Scuola il successivo 6 giugno, aggiungendosi alla gemella Cristoforo Colombo , di tre anni più anziana e costituendo con essa la “Divisione Navi Scuola” al comando dell'Ammiraglio Cavagnari. Al rientro dalla prima Campagna di Istruzione, il 15 ottobre 1931 ricevette a Genova la Bandiera di Combattimento, offerta dal locale Gruppo Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (UNUCI).

Da quando lo scafo è entrato in acqua la nave è stata sempre utilizzata per l’addestramento dei marinai, fatta eccezione per il 1940 a causa di eventi bellici e per altri tre anni durante i quali sono stati effettuati lavori straordinari di manutenzione. Dal 1931 al 2013 sono state effettuate 79 campagne di istruzione a favore degli allievi della 1^ classe dell’Accademia navale, che hanno solcato i mari del Nord Europa, del Mediterraneo e spingendosi fino all’Atlantico orientale, al Nord e al Sud America. A queste si aggiungono due "classi" durante l’unica circumnavigazione del globo tra il 2002 e il 2003, quando l’Amerigo Vespucci fu coinvolta nell’organizzazione dell’America’s Cup in Nuova Zelanda.

Il motto attuale della nave è “Non chi comincia ma quel che persevera”, assegnato nel 1978, mentre originariamente il motto era “Per la Patria e per il Re” già appartenuto al precedente Amerigo Vespucci, sostituito una prima volta, dopo il secondo conflitto mondiale, con “Saldi nella furia dei venti e degli eventi”.

