bandiera di Palermo

La bandiera di Palermo sulle navi di ''Mediterranea''

La bandiera di Palermo è stata issata campo quella dell'Europa da quella italiana sulle navi che partecipano alla missione ''Mediterranea''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/10/2018 - 00:09:44 Letto 350 volte

La bandiera di Palermo è stata issata campo quella dell'Europa da quella italiana sulle navi che partecipano alla missione "Mediterranea".

Lo ha comunicato il sindaco Leoluca Orlando partecipando oggi alla manifestazione in solidarietà con la nave Aquarius e con il sindaco di Riace.

"Palermo si conferma in prima fila - ha detto - nell'impegno per i diritti di tutti e di tutte, soprattutto per il supremo diritto alla vita che con l'operazione Mediterranea si vuole tutelare nei nostri mari."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!