chiesa restaurata

La chiesa di San Giovanni all'Origlione restaurata e fruibile per Manifesta 12

Dopo dieci anni di totale abbandono, l'antica chiesa di San Giovanni dell'Origlione torna a far parlare di sé dopo un evidente restauro...

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 15/06/2018 - 10:14:09 Letto 398 volte

Dopo dieci anni di totale abbandono, l’antica chiesa di San Giovanni dell'Origlione torna a far parlare di sé dopo un evidente restauro. Lo storico edificio di culto,situato nel centro storico, è ubicato nella piazza Origlione tra il vicolo omonimo e le vie Saladino, Santissimo Salvatore e Protonotaro, nel mandamento Palazzo Reale o Albergaria.

Costruita nel Seicento come chiesa del vicino convento di monache benedettine, fu dotata nel 1717 di un lungo camminamento sui palazzi vicini che consentiva alle religiose di raggiungere la loggia sul Cassaro. Ma abbandonata nel 1866 al momento della requisizione dei beni ecclesiastici, il 9 maggio 1943 fu danneggiata da una bomba che distrusse quasi completamente il monastero.

Diventata parrocchia per breve tempo nel secolo scorso con il nome di San Benedetto, è stata nuovamente abbandonata, mentre adesso sarà fruibile al pubblico diventando sede di un'esposizione di Manifesta12 fino al prossimo novembre, per poi tornare a disposizione della Curia. Un evento culturale di grande risonanza che costituisce una interessante occasione per poter ammirare questo scrigno di tesori che custodisce il dipinto settecentesco “San Benedetto che abbatte gli idoli” di Gaspare Serenario proveniente dalla distrutta chiesa di Santa Rosalia.

La chiesa già nel 2011 aveva tanto fatto parlare di sé quando, nel corso di alcuni lavori sotto uno spesso strato d'intonaco, è riaffiorato un brano degli affreschi originari di Pietro Novelli “Il trionfo di David”. I lavori effettuati in questo anno sono stati finanziati dal Ministero dell’Interno e prevedevano: la pulitura e la sistemazione delle finestre e dei pluviali esterni, assicurando la sorveglianza del cantiere.

Qui, sempre un anno fa è partito un progetto pilota nato da un protocollo d’intesa tra Prefettura di Palermo, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, l’Arcidiocesi di Palermo, l’Associazione Italia Nostra e la Società Cooperativa Sociale La Fenice di Piana degli Albanesi che gestisce alcuni Sprar (Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati).

Il progetto ha visto coinvolti due ragazzi richiedenti asilo con lo status di rifugiati senegalesi nel restauro della chiesa dell’Albergheria, per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro sono stati impiegati nell’impresa indicata dalla Soprintendenza per lo svolgimento dei lavori. L’operazione di restauro non è totale ma ne ha assicurato la messa in sicurezza e la possibilità di tornare fruibile, assicurando un modello di cooperazione e integrazione che sicuramente verrà replicato per il recupero di altri beni del Fec (Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!