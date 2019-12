seminario

La Cna Palermo sempre più attiva, ieri seminario a Petralia Sottana

n seminario che ha come obiettivo quello di informare imprenditori, professionisti e amministratoti dei condomini su ''Ecobonus e Sismabonus''.

“Riqualifichiamo l’Italia”, è questo il titolo di un seminario informativo che si è svolto sabato 30 novembre presso la sede del Parco delle Madonie a Petralia Sottana. Un seminario che ha come obiettivo quello di informare imprenditori, professionisti e amministratoti dei condomini su “Ecobonus e Sismabonus”. Alta la partecipazione che ha visto come sempre la Cna Palermo presente e soprattutto protagonista. I saluti sono stati affidati al Presidente della CNA di Palermo Giuseppe Lavecchia che oltre a ringraziare gli intervenuti ha sottolineato la bontà del progetto "Riqualifichiamo l'Italia" e si è detto disponibile a lavorare in sinergia con gli attori sia istituzionali che imprenditoriali per il rilancio del territorio madonita.

“Riqualifichiamo l’Italia” è fondamentale perché focalizza le procedure per ottenere i benefici delle detrazioni fiscali con l’utilizzo della piattaforma del progetto “Cappotto Mio”. Proprio su questo – nel corso del seminario – da registrare l’intervento di Ludovico Glorioso, responsabile Regionale CNA del progetto, che ha fornito una relazione ben dettagliata.

La Cna Palermo e quella regionale sono quindi al fianco del territorio madonita per un rilancio immediato, sinergia che è stata legittimata dal segretario provinciale Giuseppe Glorioso che ha sintetizzato i punti salienti delle relazioni e degli interventi e ha affermato con determinazione la volontà di essere attore principale della ripartenza del processo di riqualificazione dei centri urbani madoniti, che si potrà raggiungere solamente con la collaborazione di tutti gli attori sia pubblici che privati.

Al seminario erano presenti anche: il Commissario del Parco, Salvatore Caltagirone; il presidente della So.Svi.Ma. Alessandro Ficile; Mario Ventimiglia; Franco Miceli, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Palermo; Domenico Prisinzano, Coordinatore task-force detrazioni fiscali ed efficienza energetica ENEA; Francesco Cappello, Responsabile dei Centri di Consulenza Energetica ENEA del Sud Italia; Emanuele Dispenza, Funzionario Unifidi Sicilia; Mario Puglisi, Presidente del CPT di Palermo.

