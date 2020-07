La Comunità Musulmana di Palermo festeggia Eid Al-Adha: presente anche Orlando

Palermo interreligiosa

La Comunitą Musulmana di Palermo festeggia Eid Al-Adha: presente anche Orlando

Il sindaco Leoluca Orlando al Foro Italico per festeggiare Eid Al-Adha, la festa del sacrificio.

Questa mattina il Foro Italico è stato teatro della tradizionale riunione della Comunità Musulmana per festeggiare Eid Al-Adha, la festa del sacrificio. Presente, tra gli altri, anche il sindaco Leoluca Orlando.



"Nel rispetto del distanziamento sociale, anche quest'anno i palermitani musulmani si sono dati appuntamento al Foro Italico per i festeggiare l'Eid Al-Adha, una festa particolarmente significativa per il suo forte legame col tema della solidarietà.

Questa emergenza sanitaria ci ha ricordato, infatti, l'importanza della tutela della salute propria e degli altri; ci ha ricordato l'importanza di affrontare insieme, come comunità solidale, i momenti di difficoltà. Palermo ha affrontato così la pandemia, anche grazie al grande sforzo solidale della comunità islamica, riuscendo ad essere la grande città con meno contagiati e meno vittime. Si tratta di un patrimonio umano che abbiamo preservato e che dobbiamo continuare a preservare insieme, non abbassando mai la guardia".

