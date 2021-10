La Domenica Favorita

La Domenica Favorita, i palermitani non si fermano nonostante la pioggia

Cultura, natura, sport benessere e intrattenimento i protagonisti de ''La Domenica Favorita''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/10/2021 - 09:56:35 Letto 390 volte

Malgrado la pioggia dei giorni scorsi il popolo de La Domenica Favorita non si è fatto scoraggiare e anche oggi ha affollato i viali del Parco Reale per partecipare alle numerose attività che si sono svolte.

Un pubblico numeroso e attento alla presentazione del libro di Giuseppe Caramola “Parlano di te” a cura di Loto Onlus, così come ai momenti dedicati alla musica nell'atrio di Villa Niscemi per le esibizioni dell’Ensemble ottoni e Percussioni Massimo Youth Orchestra a cura della Fondazione Teatro Massimo e dell'Ensemble di tromba diretta dal maestro Nicola Genualdi a cura del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti.

Molto apprezzate da grandi e piccini le esibizioni della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri dell'Esercito presentate nel piazzale antistante il Museo Pitrè e nel viale di Villa Niscemi, e lo spettacolo la Scialata Folk Picciotti della Lapa a cura del Teatro Ditirammu.

Tantissime le persone che anche questa mattina hanno aderito alla campagna di screening oncologico proposta dall’Asp di Palermo. Sono stati complessivamente 93 gli esami eseguiti a Villa Niscemi, di cui 33 mammografie effettuate dagli operatori dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo a bordo del camper dedicato, mentre nell’ambulatorio mobile ginecologico sono stati 16 gli HPV Test e 13 i Pap Test per lo screening del tumore al collo dell'utero. Distribuiti anche 31 Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (screening del tumore al colon retto). L'ufficio mobile dell'Asp ha rilasciato anche numerosi Green Pass a cittadini immunizzati che avevano riscontrato difficoltà nello scaricare la "carta verde". Nel camper dedicato sono state, infine, somministrate anche 6 vaccinazioni anticovid, di cui 3 terze dosi.

Approfittiamo per ricordare che l’Asp con personale e camper dedicati sarà a Villa Niscemi anche in occasione delle prossime iniziative della Domenica in Favorita.

Numerosissimi i partecipanti ai momenti wellness experiences a cura di Palestre Body Studio presso il Campo Ostacoli, così come quelli che hanno assistito alle esercitazioni dei Cani Salvataggio e non in ultimo al divertentissimo spettacolo di Antonio Pandolfo a cura di Sicilia Cabaret.

Visite guidate sold out per il FAI che per le Giornate FAI d'Autunno 2021 ha scelto i luoghi de La Domenica Favorita: Villa Niscemi, Scuderie Reali e lo Stadio Comunale Renzo Barbera.

Vi aspettiamo per i prossimi appuntamenti domenica 24 ottobre e domenica 7 novembre con attività previste nell’intera area del Parco che verrà chiuso al traffico.

Si ringraziano i sostenitori istituzionali Comune di Palermo e Città Metropolitana di Palermo e gli sponsor AMG Gas, Conca D’Oro e Riolo Autostore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!