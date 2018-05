La Domenica Favorita

La Domenica Favorita: la terza giornata contro la violenza sulle donne

Una giornata intensa, vissuta da tanti col solito interesse e moltissimo divertimento, e che ha visto la Favorita interamente colorata in rosa.

Una giornata intensa, vissuta da tanti col solito interesse e moltissimo divertimento, e che ha visto la Favorita interamente colorata in rosa, proprio perché è stata una giornata dedicata al tema della violenza sulle donne e pertanto, intitolata alla vittima più illustre, il Giudice Francesca Morvillo.

Più di 50 manifestazioni proposte dalle associazione sportive e dalle Forze Armate che come al solito ringraziamo, che hanno coinvolto un pubblico palermitano e non, distribuito nella tante aree tematiche potendo godere anche stavolta di un bellissimo clima all’aria aperta, in una Favorita più festosa che mai.

Al Museo Pitrè tra una fanfara del XII battaglione dei Carabinieri e il Concerto del gruppo Keos di sole donne, due novità hanno caratterizzato questa terza giornata appena trascorsa: il giro podistico “Palermo in rosa” proposta dalla società sportiva Nowteam, aperta a sportivi e non di tutte le età e una interessantissima e seguitissima tavola rotonda dal tema “come è’ cambiata Palermo dopo le stragi di mafia” promossa dal Comitato La Domenica Favorita, che ha avuto relatori di tutto rispetto tra cui Il Sindaco Orlando, Giuseppe Ayala, Il Procuratore Alfredo Morvillo, il cronista di Repubblica Salvo Palazzolo e, l’attore-regista Pif, che a sorpresa, ha reso ancora più commovente ma divertente una giornata che, chi c’era, difficilmente riuscirà a dimenticare.

Il resto del parco è stato animato da migliaia di famiglie e sportivi, accorsi per pedalare nei viali del parco, per imparare ad andare sullo skateboard o sui pattini, per giocare con le caccia al tesoro o decorando dolci, per divertirsi con lo spettacolo di bolle e le palle respingenti, per apprendere le arti marziali o giocare a pallone, per intrattenersi con le note del Teatro Massimo, dell'Orchestra Sinfonica Siciliana o quelle del Conservatorio Bellini.

