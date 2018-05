Fiera del Mediterraneo

La Fiera del Mediterraneo 67 edizione

La Fiera Campionaria Internazionale del Mediterraneo giunge alla 67^ edizione rappresentando un punto di interesse commerciale per gli espositori provenienti da tutta Europa.

Con 70.000 di superficie tra padiglioni ed aree espositive esterne, sarà aperta sabato 26 maggio a domenica 10 giugno offrendo molte novità. Organizzata dall’azienda trapanese Medifiere, la fiera si rinnova a partire dagli spazi, infatti saranno allestiti nuovi padiglioni che ospiteranno in larga parte i lavori e le opere di piccole e grandi realtà locali con il coinvolgimento diretto di artigiani del territorio siciliano.

Non mancheranno gli spazi per le automobili, l’arredamento per il giardino, l’arredamento per la casa e l’esposizioni di barche. E quest’anno la Fiera del Mediterraneo si propone come punto di contatto tra Palermo e il mondo intero, infatti l’organizzazione ha voluto incrementare il numero di espositori provenienti da tutta Europa per una vera fiera di oggetti e manufatti non commercializzati in città. In particolare ci saranno alcune delegazioni di commercianti provenienti dalla Spagna, dalla Francia e dalla Polonia che, insieme alle delegazioni tunisine, indiane e marocchine, implementeranno il numero di espositori nazionali e internazionali, che in questa edizione saranno circa seicento.

L’edizione 2018 ci stupirà poiché propone anche più intrattenimento, infatti si riattiva la collaborazione con Artemed - Artisti in fiera, che coinvolge diversi protagonisti della scena artistica siciliana e sono previste sfilate di moda ed estemporanee d’arte, oltre ai consueti spettacoli musicali che ogni sera intratterranno il pubblico.

Non solo, ma altre sorprese sono in programma, ovvero l’evento dal titolo “Promessi Sposi” dedicato al mondo del wedding e a tutte le novità e le innovazioni ad esso correlate, “Madonie Expo” un’esposizione che accendei riflettori sui prodotti enogastronomici e artigianali delle Madonie.



La fiera è aperta dal lunedì al sabato dalle 16,00 alle 24,00. Tutte le domeniche e giovedì 2 giugno dalle ore 10,00 alle 24,00. L'ingresso è gratuito dal lunedì al sabato dalle 16,00 alle 19,00. La domenica, i festivi e dal lunedì al sabato dalle ore 19 in poi ha un costo di 2.50 euro.

