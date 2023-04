Terapia del Sorriso

''La magia di un sorriso'', un aiuto per donare una serena degenza dei bambini malati ricoverati in ospedale

La campagna solidale sarà attiva fino al 29 aprile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/04/2023 - 17:13:15 Letto 782 volte

"La Magia di un sorriso" una campagna solidale finalizzata a rendere più serena la degenza dei bambini malati ricoverati in ospedale attraverso la Terapia del Sorriso.

L’iniziativa, infatti, sosterrà il lavoro dei Dottori del Sorriso, che, in collaborazione con il personale medico, fanno visita ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici per portare una cura speciale, la Terapia del Sorriso, in grado di trasformare la paura in coraggio e favorire il processo di guarigione.

