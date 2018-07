''50 top pizza''

La miglior pizza d'Italia si fa anche a Palermo: premiate due pizzerie del capoluogo

Al vaglio più di mille pizzerie, solo 50 inserite nella prestigiosa lista. Il merito delle due attività palermitane acquisisce una dimensione mondiale

Sono tra le migliori 50 pizzerie d'Italia, eccellenza assoluta delle maestranze che ogni giorno regalano piaceri di gusto agli amanti della pizza, italiani e non. "La Braciera" in via San Lorenzo e "Mistral" in via Bordonaro, a Palermo, conquistano rispettivamente il 41° e il 43° posto nella speciale classifica culinaria.

Cornice dell'ambita premiazione, la serata "50 Top Pizza", kermesse di riferimento del settore, andata in scena al Teatro Mercadante di Napoli. Il successo delle due pizzerie del capoluogo siciliano acquisisce ancor più rilievo in proporzione al numero di pizzerie al vaglio: più di mille in tutto il mondo.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti, come il premio alla Carriera alla pizza romana de "La Gatta Mangiona", oppure il premio Giovane dell'anno vinto da Cristiano Piccirillo, con la sua famosa pizza fritta. Infine, il premio Pizzaiolo dell'anno è andato a Simone Padoan.

Ora ai palermitani non resta che andare a verificare di persona, senza farselo ripetere due volte... O forse sì, per provare entrambe le pizzerie premiate.

La classifica completa di "50 Top Pizza":

1. Pepe in Grani, Caiazzo

2. I Masanielli Francesco Martucci, Caserta

3. 50 Kalò, Napoli

4. I Tigli, San Bonifacio

5. Pizzeria La Notizia 94, Napoli

6. Gino Sorbillo ai Tribunali

7. La Gatta Mangiona, Roma

8. Pizzeria La Notizia 53, Napoli

9. Francesco e Salvatore Salvo

10. Pizzeria Starita a Materdei, Napoli

11. Concettina ai Tre Santi, Napoli

12. Lievito Madre al Duomo, Milano

13. ‘O Fiore Mio, Faenza

14. Casa Vitiello, Caserta

15. Dry, Milano

16. Sforno, Roma

17. Pizzeria Da Attilio, Napoli

18. Patrick Ricci, San Mauro Torinese

19. L’Antica Pizzeria Da Michele, Napoli

20. Saporè, San Martino Buonalbergo

21. Berberè Castel Maggiore

22. Tonda, Roma

23. La Masardona, Napoli (qui Cristiano Piccirillo ha vinto il premio Giovane dell'anno)

24. Santarpia, Firenze

25. 10 Diego Vitagliano, Napoli

26. Grigoris, Mestre

27. Le follie di Romualdo, Firenze

28. Piccola Piedigrotta, Reggio Emilia

29. Seu Pizza Illuminati, Roma

30. In Fucina, Roma

31. Carlo Sammarco Pizzeria 2.0

32. La Sorgente, Guardiagrele

33. Carmnella, Napoli

34. O Scugnizzo, Arezzo

35. Pizzeria Apogeo, Pietrasanta

36. Le Parùle, Ercolano

37. Fandango Racconti di Grani, Filiano

38. Lievito 72, Trani

39. Pizzeria Da Zero, Milano

40. Osteria Pizzeria Perbacco, La Morra

41. La Braciera, via San Lorenzo - Palermo

42. Percorsi di Gusto, L’Aquila

43. Mistral dal 1959, via Bordonaro - Palermo

44. Pizzeria Mamma Rosa, Ortezzano (Fermo)

45. I Masanielli Sasà Martucci, Caserta

46. Enosteria Lipen, Triuggio

47. Marghe, Milano

48. Fresco Caracciolo, Napoli

49. Framento, Cagliari

50. La Divina Pizza, Firenze

