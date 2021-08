Paralimpiadi

La palermitana Xenia Palazzo argento alle Paralimpiadi di Tokyo

Argento nei 200m misti e oro nella staffetta. Camassa: ''Grande conquista per lo sport italiano e un grande orgoglio per la nostra cittÓ''.

Pubblicata il: 30/08/2021

“La nuotatrice palermitana Xenia Francesca Palazzo porta in alto il nome di Palermo alle Paralimpiadi di Tokyo. Un risultato straordinario, medaglia d’argento nei 200m misti e medaglia d’oro nella staffetta della squadra italiana.

Una grande conquista per lo sport italiano e un grande orgoglio per la nostra città, così come per tutto il movimento sportivo palermitano.“



Lo dichiara l'assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa.

