La piscina olimpica a Palermo riaprirà il 15 giugno

piscina olimpica

La piscina olimpica a Palermo riaprirÓ il 15 giugno

Il prossimo 15 giugno riaprirÓ la piscina Olimpica di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/06/2020 - 13:53:11 Letto 347 volte

Il prossimo 15 giugno la piscina Olimpica di Palermo potrebbe riaprire. In viale del Fante sono arrivati tutti quei dispositivi necessari per riaprire in sicurezza, dai termometri alle mascherine, fino ai dispenser con i liquidi igienizzanti.

La riapertura, però, non sarà subito completa. «La priorità è riaprire la vasca esterne anche perché con la stagione estiva ormai quasi nel pieno è senza dubbio quella che fa più piacere utilizzare - spiega la dirigente dei servizi dello Sport del Comune Patrizia Milisenda -. Poi è chiaro che una volta, riaperti, dovremo valutare anche l’affluenza del pubblico e capire quando rendere fruibile anche la vasca al coperto. Di sicuro, tutto sarà graduale: dall’apertura delle vasche al rientro del personale e, se tutto procede regolarmente e soprattutto senza intoppi, potremmo anche pensare di aprire in anticipo rispetto alla data del 15 giugno».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!