Patrona di tutti gli aeronautici

La Polizia di Stato celebra la Madonna di Loreto, protettrice dei piloti

Con una cerimonia eucaristica presso il reparto volo di Boccadifalco, la Polizia di Stato celebra la Madonna di Loreto, protettrice dei piloti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/12/2019 - 14:39:27 Letto 359 volte

Si è svolta, ieri, presso l’hangar del 4° Reparto Volo della Polizia di Stato di Boccadifalco, che quest’anno ha celebrato i 45 anni dalla fondazione, una celebrazione religiosa in occasione della ricorrenza della Madonna di Loreto, protettrice di tutti i piloti ed, in genere, del personale aeronavigante.

Il 10 dicembre di ogni anno viene, infatti, ricordato il trasporto da Nazareth a Loreto della mura della casa della Beata Vergine Maria ed è in riferimento a tale miracolo che il Papa Benedetto XV ha proclamato la Madonna Lauretana quale “Patrona di tutti gli aeronautici”.

L’iniziativa, organizzata in sinergia tra la Polizia di Stato e l’Associazione Arma Aeronautica, ha coinvolto più di cento persone e rappresentanti delle autorità civili, delle Forze di Polizia e Militari. Presenti alla cerimonia anche scolaresche di Istituti di Boccadifalco e rappresentanze dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Monreale, che hanno accompagnato in visita al Reparto Volo, la squadra femminile di calcio di Palermo “ASD New York City”, che milita in “eccellenza”.

A contorno della cerimonia, dopo un inizio mattinata molto piovoso, un tenero sole ha illuminato i due Elicotteri Agusta WestLand 139 in dotazione al 4°Reparto Volo della Polizia di Stato, quotidianamente utilizzati per compiti operativi ed, in particolare, per servizi di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di soccorso in occasioni di calamità naturali.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!