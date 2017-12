polizia di stato

La polizia di Stato organizza un concerto di Natale

Con l'approssimarsi delle festività natalizie, la Questura di Palermo ha programmato di vivere insieme ai poliziotti e ai loro familiari una serata dedicata a chi quotidianamente è impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità...

Con l'approssimarsi delle festività natalizie, la Questura di Palermo ha programmato di vivere insieme ai poliziotti e ai loro familiari una serata dedicata a chi quotidianamente è impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità. L'evento si svolgerà presso la nobile cornice del Teatro Massimo di Palermo, oggi 11 dicembre, con inizio alle ore 20.30.

Il filo conduttore della serata, anche in considerazione della ricorrenza del 25° anniversario delle Stragi di Capaci e via D'Amelio, sarà la celebrazione del Santo Natale nel ricordo di quanti, nelle fila della Polizia di Stato, hanno sacrificato il bene supremo della vita nell'adempimento del dovere istituzionale rimanendo vittime della barbarie mafiosa. Ad essi, alle loro famiglie e a tutti i poliziotti che ogni giorno si impegnano per il bene e la sicurezza della collettività sarà dedicata la manifestazione.

Per l'occasione la prestigiosa Fanfara della Polizia di Stato interpreterà alcuni tra i più celebri brani musicali sul tema del Natale ed altri tratti dal repertorio classico e pop internazionale.

Sul palco si esibirà, inoltre, il noto cantante Mario Venuti, con l'esecuzione di alcuni brani del suo repertorio.

Ulteriori contributi artistici alla serata saranno offerti dall'attore Claudio Gioè, che interpreterà un brano letterario e dall'attore comico palermitanoSergio Vespertino.

