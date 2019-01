La presidente del Senato Elisabetta Casellati, in visita a Palermo *VIDEO*

presidente del Senato a Palermo

Visita a Palermo da parte di Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato.

Visita a Palermo da parte di Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato. La giornata palermitana per la Casellati e’ iniziata intorno alle 14, quando dopo l’arrivo all’aeroporto Falcone Borsellino si è fermata ai piedi del Monumento commemorativo della strage di Capaci, sull'autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Capaci, dove ha deposto una corona d’alloro per ricordare le vittime della strage: i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e i poliziotti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Poi una corona d’alloro in via D’Amelio in memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta uccisi dalla mafia il 19 luglio 1992...

La presidente del Senato sarà a Palermo anche nella giornata di domani. Alle 11 effettuerà una visita del centro di Palermo accompagnata dal prefetto Antonella De Miro, dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dal generale Luigi Robusto.

A mezzogiorno si trasferirà in auto, assieme alle altre autorità, presso la Chiesa Cattolica Parrocchiale di Sant’Agnese in piazza Danisinni, dove incontrerà il parroco Fra Mauro Billetta e la comunità parrocchiale. La visita al quartiere durerà circa un'ora e mezza. Nel pomeriggio il rientro a Roma.

"Onorare la memoria significa ricordare, sempre, che la lotta alla criminalità organizzata è una vera priorità. Sono qui per rappresentare il fatto che lo Stato c'è e lo Stato non può soltanto limitarsi a contrastare la criminalità ma deve anche operare per mettere il moto il Paese attraverso anche delle altre misure, come per esempio quelle dello sviluppo dell’occupazione - ha detto il presidente del Senato -. Questo significa anche essere liberi dal bisogno".

