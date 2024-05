''La sanità pubblica è sotto attacco. Difendiamola'', a Termini Imerese la manifestazione del Forum sanità pubblica Palermo

sanitā

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/05/2024 - 16:16:29 Letto 743 volte

“La sanità pubblica è sotto attacco. Difendiamola” è il titolo dell’incontro che si terrà lunedì a Termini Imerese alle ore 17 presso la chiesa di Santa Caterina D’Alessandria, in via Iannelli.

A organizzarlo è il Forum sanità pubblica Palermo e provincia, che presenterà con i suoi esponenti le attività svolte e in corso di svolgimento per abbattere le liste d’attesa infinite per ottenere una visita medica, per dire no ai pronto soccorso intasati, per chiedere un servizi sanitario pubblico funzionante per tutti i cittadini e le cittadine, per dire no a una medicina privatistica.

All’incontro, al quale il Forum sanità invita a partecipare tutte le associazioni e i movimenti cittadini, si parlerà di sanità e di diritti e saranno distribuiti i moduli realizzati da Federconsumatori assieme alle tante realtà che compongono il Forum per abbattere le liste d’attesa e imporre agli ospedali di rispettare la legge sui diritti dei cittadini.

