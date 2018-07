premiazione

La Santuzza in foto: premiati i vincitori del concorso fotografico sulla processione del Festino

Premiato il podio del concorso indetto per immortalare le immagini più significative del 394° Festino di Santa Rosalia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/07/2018 - 10:32:53 Letto 368 volte

Con una foto multiculturale raffigurante due bambini con il vestitino della confraternita di Santa Rosalia, Nuccio La Mantia è il vincitore della seconda edizione del concorso fotografico sulla processione in onore di Santa Rosalia dello scorso 15 luglio.

In tutto 22 concorrenti hanno partecipato al concorso, organizzato in occasione del 394° Festino dalla Parrocchia della Cattedrale, guidata da mons. Filippo Sarullo, e dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali diretto dal diacono Pino Grasso, allo scopo di immortalare le immagini più significative della processione.

La giuria di fotografi professionisti ha premiato anche le foto di Vito Ferri e Paolo Riolo, al termine della celebrazione eucaristica che si è svolta domenica scorsa in Cattedrale. Tutte le foto presentate sono pubblicate sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Palermo.

