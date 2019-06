scuola

''La Scuola non Tratta'', domani presentazione del progetto a Palazzo delle Aquile

Sabato 8 giugno la presentazione della Rete di scopo ''La scuola non tratta'' e le attività che saranno realizzate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2019 - 14:46:05 Letto 365 volte

Si svolgerà sabato 8 giugno, alle ore 9.00, presso la Sala Consiliare di Palazzo delle Aquile, la presentazione della Rete di scopo "La scuola non tratta" e le attività che saranno realizzate.

Il progetto, rivolto a docenti e studenti, si svolgerà nel corso del prossimo biennio scolastico (2019-2020 e 2020-2021) ed ha come obiettivi: la promozione tra i giovani e gli adulti delle scuole in rete, in particolare, ma delle istituzioni e della popolazione tutta della città di Palermo, la cultura dei diritti della persona e modelli di relazione “sani” e “responsabili” basati sul rispetto reciproco e sull’accoglienza delle diversità, oltre al miglioramento della consapevolezza della violenza di genere e la tratta di esseri umani e come si possano prevenire e contrastare con modelli culturali diversi, rafforzando e favorendo le competenze nell’ambito dei curricula scolastici, coinvolgendo gli insegnanti, gli studenti e le famiglie per sviluppare in modo condiviso azioni sperimentali di sensibilizzazione alla collettività.

Per l'amministrazione comunale sarà presente l'assessore alle politiche sociali, Giuseppe Mattina.

