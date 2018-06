turismo

La Sicilia si prepara a nuove ondate di turisti: a Giardini Naxos delegati inglesi per tre giorni di eventi

L'iniziativa permetterà all'Isola di mettersi in mostra e convincere gli stakeholders del Regno Unito a creare nuove opportunità. Ma l'assessore Pappalardo avverte: ''La Sicilia deve lavorare sodo''

La Sicilia ha nel dna la vocazione per il turismo, ma la professionalità e le potenzialità da offrire vanno affinate e reinventate nel tempo. Nei tre giorni di eventi dell'Institute of Travel and Tourism, in programma da oggi all'hotel Hilton di Giardini Naxos (Messina), l'Isola dovrà dimostrare ad oltre 400 stakeholder inglesi che ha le carte in regola per nuove opportunità. Agli incontri sarà presente la Regione Siciliana, rappresentata dall'assessore al Turismo Sandro Pappalardo.

"Al momento stiamo seminando migliaia e migliaia di contatti per 'vendere' il nostro prodotto all'estero - assicura l'assessore - e crescere sempre più in termini di flussi". Impossibile non apprezzare l'interesse del pubblico inglese nei confronti della nostra terra, ma non è così scontata la possibilità che i delegati puntino ad occhi chiusi sul mercato turistico siciliano. La concorrenza è sempre più forte nonostante i numeri continuamente in crescita degli aeroporti siciliani (a maggio nuovo record di 615 mila transiti mensili per l'aeroporto di Palermo), che sono comunque "minacciati" dalla crescita turistica di altre terre ambite da turisti di tutto il mondo.

Per questo gli operatori turistici siciliani dovranno sfruttare al meglio i confronti con gli esperti inglesi dell'Institute, per convincerli (e, perché no, convincersi) a intraprendere nuovi affari. "I tanti eventi in programma nella tre giorni - rilancia Pappalardo - saranno certamente utili per una Sicilia che deve lavorare sodo per essere al passo con le altre mete turistiche".

