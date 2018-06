itinerari guidati

La storica fabbrica dell'Anice Tutone protagonista dei tour nella Palermo antica

Alla scoperta del vecchio quartiere Fieravecchia, ricco di storia e suggestione, visitando anche la fabbrica della famosa bevanda

Pubblicata il: 25/06/2018

Una storia quasi dimenticata, quella del quartiere Fieravecchia, contraddistinto dagli stretti vicoli e dai numerosi berrettifici lungo la via Giuseppe Garibaldi, che rappresentano le ultime testimonianze delle attività artigianali a Palermo. "Initinere" ha deciso di riaccendere i riflettori su quest’area antica della città, ormai quasi del tutto fusa con la Kalsa, a poca distanza dalla stazione centrale, con un percorso dedicato - il primo degli itinerari serali del programma estivo dal titolo “Sere d’estate 2018 Ripercorrendo”, che prende il via il 28 giugno.

Protagonista proprio il quartiere Fieravecchia con elementi folkloristici come il suo “Genio”, nume tutelare di Palermo collocato in piazza Rivoluzione, la fabbrica di uno degli storici simboli della città qual è l’Anice Tutone, e la vicina via Maestri d’Acqua. Un percorso raccontato, ricco di luoghi, aneddoti e storie che i partecipanti ascolteranno lungo il cammino: si inizia con la visita guidata alla fabbrica dell'Anice Tutone e si prosegue dentro il quartiere dove si trovano alcuni dei più caratteristici palazzi cittadini: l’odierna via Garibaldi prendeva infatti il nome dal maestoso palazzo edificato nel 1490 da Matteo Carnalivari per il barone Guglielmo Ajutamicristo.

Qui si trovava l’antica "strada di Porta di Termini" per via dell’omonima porta del 1117 demolita nel 1852; solo nel 1860 la via venne dedicata a Giuseppe Garibaldi a seguito del suo ingresso in città, il 27 maggio 1860. Luoghi storici e magici della città, scenario dei moti del Risorgimento palermitano e della battaglia contro i Borboni. Proprio per via del soggiorno di Garibaldi dopo il suo ingresso a Palermo, la zona cambiò nome da Fieravecchia a piazza Rivoluzione, i cui angoli riportano molte lapidi commemorative che ricordano gli eventi storici lì avvenuti. Non lontano si trovano lo Spasimo e la Magione, due luoghi di grande attrattiva che fanno parte di un immaginario storico e leggendario, così come le storie che li descrivono tra sacro e profano.

Un itinerario guidato, facile, adatto a tutti, arricchito dalla degustazione che si terrà dentro la fabbrica Tutone: oltre alla bevanda storica e altri liquori ancora lì prodotti, anche un assaggio di cibo locale. Il costo è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni; l’appuntamento è per le ore 20 in piazza Rivoluzione.

