La tessera preziosa mosaico Palermo agli atleti della ASD Radiosa

Undici atleti della Asd Radiosa hanno ricevuto dal sindaco Leoluca Orlando il riconoscimento della “Tessera Preziosa del Mosaico Palermo”, per i prestigiosi traguardi raggiunti nell’ultimo campionato italiano tennis tavolo paraolimpico Fitet.

Si tratta di Giacomo Abbate, Michele Aprile, Noemi Borgognone, Roberto Busardò, Salvatore Catalano, Alessio Baldassare Dragna, Manuel Renato Lacerati, Marco Pizzurro, Domeni Restivo, Domenico Fili Rione e Roberto Riotta, detentori di titoli nazionali.

“Questi atleti – ha detto il sindaco Orlando – hanno ricevuto il riconoscimento per l’amore per la vita e per lo sport dimostrato e per aver impreziosito l’immagine di Palermo a livello nazionale.

Il mio apprezzamento va anche ai dirigenti e agli allenatori della Asd Radiosa per il loro quotidiano impegno e per la valorizzazione dei cosiddetti sport minori”.