Visite istituzionali

L'ambasciatore di Cuba in visita a Palermo

Il sindaco Leoluca Orlando riceve a Villa Niscemi l'ambasciatore di Cuba.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/01/2020 - 12:23:25 Letto 390 volte

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto questa mattina presso la sede istituzionale di Villa Niscemi l'ambasciatore di Cuba, José Carlos Rodríguez Ruiz, in questi giorni in visita in Sicilia.

"Nel corso dell'incontro - ha dichiarato il sindaco Orlando - abbiamo dialogato sulle varie possibilità di scambio e collaborazione e, in modo particolare, in qualità sindaco di Palermo e presidente Anci Sicilia, ho confermato l'attenzione di Palermo e dei comuni siciliani verso il rafforzamento dei rapporti turistici, economici e artistici tra la Sicilia e Cuba".

