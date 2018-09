Anno scolastico 2018 - 2019

L'anno scolastico 2018 - 2019 si annuncia ricco di vacanze. Arriveranno gli studenti a svolgere almeno 200 giorni di attività scolastica?

I genitori quindi, si troveranno in difficoltà senza sapere come gestire i figli, che rischiano di rimanere a casa da soli.

Neanche si fa a tempo ad aprire i battenti della scuole italiane che subito si pensa alle vacanze ed il calendario non lascia scampo; quest'anno scolastico sarà ricco di ponti e festività che non fanno certo gongolare i genitori in quanto la chiusura delle scuole non coincide con quella delle attività lavorative. I genitori quindi, si troveranno in difficoltà senza sapere come gestire i figli, che rischiano di rimanere a casa da soli.

Il primo ponte sarà poco dopo l’apertura delle scuole, giovedì 1 novembre Festa di Ognissanti e molte scuole rimarranno chiuse anche il 2 ed il 3.

Segue poi l’Immacolata sabato 8 Dicembre e da venerdì 21 dicembre 2018 fino a lunedì 7 gennaio 2019, tutti a casa per le vacanze di Natale.

Ad aprile megaponte dove i ragazzi avranno a disposizione ben due settimane lontani dai banchi di scuola infatti, la Pasqua 2019 cadrà alta ossia giorno 21 e l’ultimo giorno di scuola sarà giovedì 18 aprile; ma anche se il rientro in aula è previsto per martedì 23 aprile, la maggior parte degli istituti ha deciso di prolungare le vacanze in vista di giovedì 25 Festa della Liberazione, segnando in rosso anche venerdì 26 aprile; per cui il lungo ponte pasquale prevede il rientro tra i banchi di scuola lunedì 29 aprile.

La Festa della Repubblica poiché cadrà di domenica non crea alcun disagio, ma anche nel mese di maggio ci sarà un super ponte, poiché il 1 maggio, festa dei Lavoratori cadrà di mercoledì e quindi segnando in rosso anche il 2 ed il 3 maggio il rientro in aula è previsto per lunedì 6 maggio.

Arriveranno quindi gli studenti a svolgere almeno 200 giorni di attività scolastica?

Al calendario che sembra non lasciare scampo l’ardua sentenza.

