ragazzi con disabilità

L'artista palermitano Tommaso Chiappa presenta a Sanremo il progetto Eden

L'artista Tommaso Chiappa presenta a Sanremo il progetto Eden in collaborazione con l'Associazione Nazionale Sindrome di William e la Carovana dei sogni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/01/2019 - 16:38:45 Letto 338 volte

Musica e arte per aiutare ragazzi con disabilità a esprimere la loro personalità e gli stati d’animo, condividere pensieri ed emozioni e creare percorsi di inserimento lavorativo. È l’obiettivo delle manifestazioni organizzate dal 6 al 10 febbraio dall’Associazione italiana Sindrome di Williams. Per il 14° anno consecutivo ragazzi speciali e normodotati, provenienti da varie regioni d’Italia, si esibiranno a “Sanremo DOC”, una manifestazione musicale parallela al Festival della Musica Italiana, che ne promuove i sogni, la passione e il talento. Nell’ambito della manifestazione, sabato 9 febbraio alle ore 10 nell’Auditorium di Sanremo (Teatro Pio X, piazza San Siro 48) si terrà un convegno dal titolo “L’arte come strumento di riabilitazione”.



Al meeting, che vedrà la partecipazione di medici, musicisti, educatori e pedagogisti, interverrà anche l’artista Tommaso Chiappa con il progetto “Eden”. Si tratta di un laboratorio creativo che consentirà ai ragazzi speciali di esprimere la loro idea di “Natura” attraverso diverse tecniche grafico-pittoriche e che si concluderà con una performance e la mostra dei loro lavori. L’obiettivo è quello di mostrare come l’arte possa aiutare anche le persone con disabilità a superare i propri limiti e a scoprire inedite capacità creative ed espressive . “Eden” è anche il titolo dell’opera inedita che l’artista presenterà al convegno e che racconta un’idea di Natura come portatrice di valori universali di solidarietà e di unione, spesso dimenticati nelle nostre società.



Tra i gruppi partecipanti, anche i ragazzi dall’associazione La Carovana dei Sogni di Palermo che, attraverso un laboratorio teatrale e musicale al Teatro Jolly di Palermo con gli insegnanti Tiziana Martilotti e Giuseppe Giambrone (teatro), Daniele Restivo (canto) e Luca De Paoli (pedagogista), hanno realizzato spettacoli teatrali, musicali ed eventi artistici.



Previsti gli interventi di Laura Ambra (consigliere Ass. nazionale Italiana Sindrome di Williams, Caterina Pireri (vice sindaco di Sanremo), Giorgio Mandalà (direttore U.O.C Medicina riabilitativa Ospedale “Bucchieri La Ferla” di Palermo), Luca De Paoli (educatore e pedagogista), Marco Li Vigni (Yoga della risata), Maurizio Caridi (presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo), Giuseppe Sturiano (Area Sanremo Tour 2018), Nazareno Naziconi (Associazione Anteros) e Danilo Daita (direttore artistico Sanremo DOC).



Tommaso Chiappa, palermitano d’origine, si è formato artisticamente a Milano. Vive tra Palermo e Saronno. Numerose le sue mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Dal 2018 è art-director dello studio legale internazionale Damiani&Damiani di Palermo. Da sempre è attento alle diversità culturali e ai concetti di internazionalità e multiculturalità.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!