Relazioni internazionali

L'Assessore Darawsha ha partecipato a Bruxelles ai lavori del ''Parlamento permanente dei popoli''

L'Assessore alle culture Adham Darawsha ha partecipato a Bruxelles ai lavori del ''Parlamento permanente dei popoli'', incontro internazionale sul tema dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/04/2019 - 12:22:51 Letto 377 volte

L'Assessore alle culture Adham Darawsha ha partecipato a Bruxelles ai lavori del "Parlamento permanente dei popoli", incontro internazionale sul tema dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati.

L'evento, ospitato presso il Parlamento Europeo, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e della società civile di diversi paesi europei e latinoamericani ed ha visto l'analisi degli aspetti giurici e sociali legati ai femomeni delle migrazioni.

L'Assessore ha riportato l'esperienza palermitana nell'ambito della sessione sui "Network europei di cittadini come modello di disobbedienza civile" rispetto alle politiche di criminalizzazione e marginalizzazione delle persone migranti.

"Palermo - ha detto l'Assessore - è vista sempre più come un modello a livello internazionale per il ruolo attivo svolto dall'Amministrazione comunale nella tutela dei diritti umani e civili di tutti e per la presenza in città di una rete sociale che vede collaborare in modo molto efficace le istituzioni, le associazioni di cittadini e i movimenti della soceità civile."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!