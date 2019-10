Visite istituzionali

L'Associazione cinese per le relazioni con gli Enti stranieri in visita a Palermo

Il sindaco Orlando riceve a Villa Niscemi delegazione del CPAFFC, l'Associazione cinese per le relazioni con gli Enti stranieri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/10/2019 - 11:49:01 Letto 364 volte

Il sindaco di Leoluca Orlando ha ricevuto questa mattina a Villa Niscemi una delegazione di tre funzionari del CPAFFC, l'Associazione cinese per le relazioni con gli Enti stranieri e in stretto rapporto con il Ministero degli Esteri cinese. La delegazione, composta da Song Jingwu, vice presidente CPAFFC, Yang Yingzi, vice direttore del dipartimento Europa, e Wang Zeyu dello staff, è in visita ufficiale in Sicilia per incontrare le rappresentanze di alcuni comuni della Regione. L'obiettivo è quello di sviluppare gemellaggi e promuovere patti d'amicizia tra città cinesi e municipalità europee, con evidenti ricadute positive sui rispettivi sistemi economici territoriali.



"L'Associazione cinese per le relazioni con gli enti stranieri, che ha il compito di promuovere i rapporti con i comuni del mondo - ha dichiarato il sindaco Orlando - è venuta nel capoluogo, a seguito della visita del presidente Xi Jinping, per conoscere la nostra Città e per promuovere le relazioni tra la Repubblica popolare cinese e le realtà palermitana e siciliana. Come sindaco di Palermo e presidente Anci Sicilia ho confermato l'attenzione di Palermo e dei comuni siciliani verso il rafforzamento dei rapporti turistici, economici e artistici tra la Sicilia e la Cina, ringraziando per l'invito rivolto al sindaco e alla Città di essere il punto di riferimento per questo sistema di relazioni".

