#Amicianchedacasa

L'Associazione Siciliana Amici della Musica lancia l'hashtag #Amicianchedacasa

#Amicianchedacasa, l'iniziativa dell'Associazione Siciliana Amici della Musica durante l'emergenza Coronovirus.

Ogni giorno sulle proprie pagine social viene diffuso Pillole di Musica, un format che segnala, attraverso un videomessaggio del Direttore Artistico Donatella Sollima, che lo introduce brevemente, un video di un concerto, o di un’intervista ad un famoso artista, o di una lezione - concerto o semplicemente di una curiosità di carattere musicale.

“Pillole di Musica è modo semplice di stare quotidianamente accanto al nostro pubblico e a tutti coloro che lo desiderano, con la certezza che la forza generata dalla musica può contribuire a sollevare lo spirito e migliorare l’umore. L’idea è nata la scorsa settimana con l'intento di far compagnia e far sentire la nostra presenza alleviando la solitudine di chi deve restare in casa, come è giusto e responsabile che sia, mentre l’epidemia del Coronavirus sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. Allo stesso tempo è, secondo noi, un modo sano e creativo di usare i social, che in questo momento sono una grande valvola di sfogo per tutti, e un modo per stare insieme anche da casa”, hanno dichiarato Milena Mangalaviti e Donatella Sollima, Presidente e Direttore Artistico dell’Associazione.

